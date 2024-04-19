​Клопп: «Перед нами стояла практически невыполнимая задача»

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Ливерпуль» слетал в Италию, но не сумел отыграть там большой гандикап, образовавшийся после поражения со счётом 0:3 от «Аталанты». Немецкий наставник Юрген Клопп прокомментировал неудачу:

- Конечно, мы саами себе воздвигли практически невыполнимую задачу. Мне понравилась сама игра, ребята старались, это было невероятное усилие с их стороны. Мы выиграли, это было именно то, на что я надеялся. Тем не менее, «Аталанта» полностью заслужила выход в полуфинал по итогам двух матчей, - цитирует слова Клоппа TNT Sports.