​Пиоли: «Конечно, я разочарован»

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы, итальянский «Милан» снова проиграл «Роме», и, вопреки своим амбициям, вылетел из турнира. Между тем «Милан» считался одним из главных фаворитов турнира, и потому Стефано Пиоли не скрывает своего разочарования:

- Конечно, я разочарован. Я ожидал, что мы выступим совсем иначе. «Рома», конечно, сыграла хорошо, но не только за счёт своей игры, а за счёт нашего провала. Имея численное преимущество, мы должны были сыграть иначе, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Ранее «Милан» никогда не побеждал в этом турнире - не получится и в этот раз.