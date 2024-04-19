«Байер» установил новый рекорд Лиги Европы в 21-м веке

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы, леверкузенский «Байер» съездил в Лондон и продлил свою беспрецедентную беспроигрышную серию, сыграв со счётом 1:1.

Это означает, что команда установила новый рекорд Лиги Европы в 21-м веке - ранее ещё никто не выдавал столь длительной беспроигрышной серии в этом турнире. В общей сложности «Байер» не проигрывает уже 44 матча - и это стало новым рекордом для европейского футбола. Команда побила прежнее достижение туринского «Ювентуса» в сезоне 2011/2012.

«Байер» уже побеждал в прошлом в Лиге Европы, тогда он назывался Кубок УЕФА - это было в 1988 году.