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Хаби Алонсо: «Были готовы к натиску соперника»

19 Апреля 2024 • 01:33 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Байер Л

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы, немецкий «Байер» съездил в Лондон и продлил свою беспрецедентную беспроигрышную серию, сыграв со счётом 1:1. Это позволило команде Хаби Алонсо пройти в следующий раунд, чем очень доволен испанский наставник:

- Мы знали, что они будут давить. Нам этот матч на самом деле не очень удался, нам было некомфортно, мы слишком часто теряли мячи, и к перерыву «Вест Хэм» имел явное преимущество. Я счастлив, что мы прошли дальше, - цитирует слова Алонсо TNT Sports.

«Байер» уже побеждал в прошлом в этом турнире, когда он назывался Кубок УЕФА - это было в 1988 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер

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