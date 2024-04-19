«Марсель» выбил «Бенфику» из Лиги Европы, выиграв серию пенальти

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Бенфика» пыталась отстоять добытый перевес в первой встрече с «Марселем». У португальцев был только один момент в стартовой 45-минутке, когда контратака Давида Нереса завершилась ударом в касание Рафы Силвы - над воротами. У соперника были шансы у Ильман Ндиайе, который проник в штрафную и целился в дальний угол - парировано. Пьер-Эмерик Обамеянг стрельнул из-за штрафной рядом с перекладиной.

Фредрик Эурснес направил мяч рядом с ближней штангой, а Амин Арит со средней дистанции проверил голкипера гостей. Прострел с левого фланга, удар Жоффрея Кондогбия в касание, и вратарь на месте. Рафа Силва и Анхель ди Мария опасно били, но парирована угроза. В ответ Обамеянг навесил на Фариса Мумбанью, и тот все же открыл счет в игре.

1:0, овертайм. В сверхурочное время ди Мария головой не переиграл вратаря, а Обамеянг не попал в створ метров с 12. Артур Кабрал оказался сам перед воротами, а вот кипера не прошел.

В серии пенальти «Марсель» был удачливее - 4:2. Ее следующий соперник - «Аталанта».