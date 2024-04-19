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Лига Европы

С кем сыграет «Байер»: Определены полуфинальные пары в Лиге Европы

19 Апреля 2024 • 00:46 Комментировать

В Лиге Европы, во втором по рангу клубном турнире Европы, завершилась стадия 1/4 финала. По её итогам путёвки в следующую стадию соревнования завоевали четыре команды: «Байер», «Рома», «Аталанта» и «Марсель».

Как видим, сразу два полуфиналиста Лиги Европы представляют итальянскую Серию А.

В полуфинале команды образовали такие пары:

«Рома» – «Байер»;

«Марсель» – «Аталанта».

Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы пройдут 2 мая, а ответные – 9 мая. Действующим обладателем трофея является испанская «Севилья».

Добавим, что финальный поединок за трофей Лиги Европы состоится 22 мая в ирландском Дублине.

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