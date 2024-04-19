Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Рома» снова победила, Манчини снова забил, Челика и Тео удалили: вот так «Милан» вынесли из Лиги Европы

19 Апреля 2024 • 00:00 Комментировать (1)
Рома
2:1
Милан

«Рома» и «Милан» сыграли в рамках плей-офф Лиги Европы. Матч 1/4 финала состоялся 18 апреля на стадионе «Стадио Олимпико».

Протокол игры  
Рома2:1Милан
(1:0) Манчини Джанлука12'  
(2:0) Дибала Пауло22'  
  86'Габбия Маттео (2:1)
Свилар МилеЧелик Зеки  31'Смоллинг КрисМанчини ДжанлукаСпинаццола ЛеонардоБове Эдоардо 82' (Анхелиньо Хосе ( 82') Паредес ЛеандроПеллегрини Лоренцо 81' (Саншеш Ренату ( 81') Дибала Пауло 43' (Льоренте Диего ( 43') Лукаку Ромелу 29' (Абрахам Тэмми ( 29') Эль-Шаарави Стефан
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаПатрисиу РуйКарсдорп РикАзмун СердарАуа УссемБальданци ТоммазоКошта Жоау
Меньян МайкКалабрия Давиде  86' 46' (Чуквуэзе Саму ( 46') Габбия Маттео  46'Томори Фикайо  90'Эрнандес Тео  90'Муса Юнус 69' (Окафор Ноа ( 69') Беннасер Исмаэль 40' (Йович Лука ( 40'  78') Пулишич Кристиан 69' (Флоренци Алессандро ( 69') Лофтус-Чик Рубен 46' (Рейндерс Тиджани ( 46') Леау РафаэлЖиру Оливье
Запасные: Спортьелло МаркоТиав МаликТерраччано ФилиппоАдли Ясин  51'Дзероли КевинБартезаги ДавидеНава Лапо
18 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

Итальянское противостояние в четвертьфинале Лиги Европы после первого матча получило дополнительный приток интриги. Фаворит был повержен, «Рома» Даниэле Де Росси победила на выезде, прервав серию из двух поражений в этом сезоне. Но шансы на общей успех у «Милана» оставались, а переводить их в реальность вышли Жиру, Пулишич и Рафаэл Леау. Но совсем не они стали главными героями первого тайма.

Римляне совсем не собирались оборонять преимущество, на 12-й минуте уже открыв счёт. Лоренцо Пеллегрини из-за пределов штрафной площади нанёс шикарный обводящий удар. Мяч врезался в штангу и вылетел к 11-метровйо отметке, откуда пробил Джанлука Манчини, сыгравший на добивании – 1:0. Это уже второй гол центрального защитника в противостоянии с «Миланом».

Гости нашли, чем ответить. Муса с фланга закинул примерно к той же точке, Лофтус-Чик пробил с отскоком от газона, но попал в перекладину. А через две минуты «Милан» был наказан за расточительность. Пеллегрини длиннющей диагональю разогнал Лукаку. Ромелу протаранил Маттео Габбию и неудачно прострелил, но мяч выбили аккурат на ногу Дибале. Пауло с правого угла штрафной площади примерился идеально. Обводящий удар аргентинца приземлил мяч аккурат под дальнюю штангу – 2:0.

Всё шикарно у «Ромы», ничего не получается у «Милана». Но завершение тайма показало, что у гостей ещё будут шансы. Рафаэл Леау разогнался по флангу и ещё на своей половине поля был снёс Зеки Челиком. Подкат турка выглядел кровожадно, поэтому арбитр прилетел с красной карточкой наперевес. Из-за удаления Де Росси пришлось заменить Дибалу, выпустив Льоренте вместо аргентинца. А ещё до этого поле покинул Ромелу Лукаку, получивший травму. Вместо бельгийца вышел Тэмми Абрахам, сам только что восстановившийся.

Этот состав «Ромы» в формате 10 на 11 продолжал удерживать преимущество, а «Милан» времени получал достаточно – только к первому тайму добавили семь минут. Постепенно появились Йович, Чуквуэзе и Рейндерс, давление гостей усилилось. А «Рома» врубила режим Жозе Моуринью и просто оборонялась, не помышляя об атаках. Получалось неплохо, сумбурные атаки «Милана» особых проблем не доставляли, а редкие контрвыпады «волков» даже смотрелись интереснее.

Но под занавес матча «Рома» устала, и гол престижа всё-таки состоялся. За пять минут до конца матча Рафаэл Леау с левого края выдал резанную подачу, а Габбия шикарно сыграл на опережение, головой вколотив мяч под штангу – 2:1. Всё, на большее «Милан» не хватило, ещё и в компенсированное время прямую красную карточку поймал Тео Эрнандес, срубивший Эль-Шаарави. Стефано Пиоли и его команда покидают Лигу Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан

Новости по матчу

Сегодня, 19 Апреля
00:00
«Рома» снова победила, Манчини снова забил, Челика и Тео удалили: вот так «Милан» вынесли из Лиги Европы 1
18 Апреля
22:28
Дибала удвоил преимущество «Ромы» в матче с «Миланом»
22:26
Фанат «Ромы» растрогал де Росси, но его слова о неизлечимой болезни оказались шуткой
22:24
Манчини снова забил «Милану», у Джанлуки по голу в трёх последних играх
21:08
«Рома» и «Милан» объявили стартовые составы команд на матч Лиги Европы
13:27
Актуальная ставка и прогноз на матч Рома — Милан Лиги Европы — 18 апреля 2024
03:02
​Сакки: «Надеюсь, «Милан» сыграет лучше в ответном матче»
02:02
Рома - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:53
​Леау: «Мне не нравится, когда меня сравнивают с Дибалой»
00:01
​Леау: «Мы сыграем для всех нас, а не для Пиоли»
17 Апреля
13:30
Бесплатная ставка и прогноз на матч Рома — Милан Лиги Европы — 18 апреля 2024
16 Апреля
22:09
Прогноз на точный счёт матча Рома – Милан Лиги Европы – 18 апреля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
CELTIC FROST
19 Апреля 2024 в 00:09
Вот и еще один фаворит турнира бесславно вылетел. По делу.
Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов В «Барселоне» изменили решение по Хави Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
«Металлург» дома переиграл «Локомотив» в первом финальном матче плей-офф КХЛ Канарейкин: «Магнитка» прямо огня в полыня идет» Бывший нападающий «Металлурга» рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина Канарейкин назвал победителя Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Милан Милан
2
1
2.70 3.35 2.49
Видео
Окончен
Аталанта Аталанта
Ливерпуль Ливерпуль
0
1
4.90 4.30 1.58
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Байер Л Байер Л
1
1
3.15 3.75 2.06
Видео
Окончен после пенальти
Марсель Марсель
Бенфика Бенфика
1
0
2.30 3.55 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Апреля
00:59 · Германия. Бундеслига
«Байер» установил исторический рекорд
00:48 · Лига Европы
«Марсель» выбил «Бенфику» из Лиги Европы, выиграв серию пенальти
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - единственный клуб из Англии в полуфиналах текущих розыгрышей еврокубков
00:09 · Лига Европы
Ещё два вечерних матча Лиги Европы и Лиги конференций ушли на овертайм
00:04 · Италия. Серия А
«Аталанта» второй раз в истории сыграет в полуфинале еврокубка
18 Апреля
23:57 · Лига Европы
«Байер» выстоял под атаками «Вест Хэма» и шагнул дальше 1
23:43 · Лига Европы
Миранчук провёл 79 минут в игре «Аталанты» с «Ливерпулем»
22:33 · Лига Европы
На Украине во время трансляции фамилию Миранчука специально произносят иначе 1
22:28 · Лига Европы
Дибала удвоил преимущество «Ромы» в матче с «Миланом»
22:26 · Лига Европы
Фанат «Ромы» растрогал де Росси, но его слова о неизлечимой болезни оказались шуткой
22:24 · Италия. Серия А
Манчини снова забил «Милану», у Джанлуки по голу в трёх последних играх
22:11 · Лига Европы
«Ливерпуль» начал погоню за камбэком - Салах на седьмой минуте забил «Аталанте» 1
22:08 · Лига Европы
Александер-Арнольд вышел в старте «Ливерпуля» впервые с 10 февраля
22:06 · Лига Европы
Клопп: «Нам нечего терять»
21:30 · Лига Европы
«Аталанта» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 3
Все новости
Рекомендуем