«Рома» снова победила, Манчини снова забил, Челика и Тео удалили: вот так «Милан» вынесли из Лиги Европы

«Рома» и «Милан» сыграли в рамках плей-офф Лиги Европы. Матч 1/4 финала состоялся 18 апреля на стадионе «Стадио Олимпико».

Итальянское противостояние в четвертьфинале Лиги Европы после первого матча получило дополнительный приток интриги. Фаворит был повержен, «Рома» Даниэле Де Росси победила на выезде, прервав серию из двух поражений в этом сезоне. Но шансы на общей успех у «Милана» оставались, а переводить их в реальность вышли Жиру, Пулишич и Рафаэл Леау. Но совсем не они стали главными героями первого тайма.

Римляне совсем не собирались оборонять преимущество, на 12-й минуте уже открыв счёт. Лоренцо Пеллегрини из-за пределов штрафной площади нанёс шикарный обводящий удар. Мяч врезался в штангу и вылетел к 11-метровйо отметке, откуда пробил Джанлука Манчини, сыгравший на добивании – 1:0. Это уже второй гол центрального защитника в противостоянии с «Миланом».

Гости нашли, чем ответить. Муса с фланга закинул примерно к той же точке, Лофтус-Чик пробил с отскоком от газона, но попал в перекладину. А через две минуты «Милан» был наказан за расточительность. Пеллегрини длиннющей диагональю разогнал Лукаку. Ромелу протаранил Маттео Габбию и неудачно прострелил, но мяч выбили аккурат на ногу Дибале. Пауло с правого угла штрафной площади примерился идеально. Обводящий удар аргентинца приземлил мяч аккурат под дальнюю штангу – 2:0.

Всё шикарно у «Ромы», ничего не получается у «Милана». Но завершение тайма показало, что у гостей ещё будут шансы. Рафаэл Леау разогнался по флангу и ещё на своей половине поля был снёс Зеки Челиком. Подкат турка выглядел кровожадно, поэтому арбитр прилетел с красной карточкой наперевес. Из-за удаления Де Росси пришлось заменить Дибалу, выпустив Льоренте вместо аргентинца. А ещё до этого поле покинул Ромелу Лукаку, получивший травму. Вместо бельгийца вышел Тэмми Абрахам, сам только что восстановившийся.

Этот состав «Ромы» в формате 10 на 11 продолжал удерживать преимущество, а «Милан» времени получал достаточно – только к первому тайму добавили семь минут. Постепенно появились Йович, Чуквуэзе и Рейндерс, давление гостей усилилось. А «Рома» врубила режим Жозе Моуринью и просто оборонялась, не помышляя об атаках. Получалось неплохо, сумбурные атаки «Милана» особых проблем не доставляли, а редкие контрвыпады «волков» даже смотрелись интереснее.

Но под занавес матча «Рома» устала, и гол престижа всё-таки состоялся. За пять минут до конца матча Рафаэл Леау с левого края выдал резанную подачу, а Габбия шикарно сыграл на опережение, головой вколотив мяч под штангу – 2:1. Всё, на большее «Милан» не хватило, ещё и в компенсированное время прямую красную карточку поймал Тео Эрнандес, срубивший Эль-Шаарави. Стефано Пиоли и его команда покидают Лигу Европы.