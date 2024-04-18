«Байер» выстоял под атаками «Вест Хэма» и шагнул дальше

После исторического чемпионства «Байер» проводил первый официальный матч - против «Вест Хэма» в еврокубках. Лондонцам нужно было отыгрывать два мяча, и они сразу бросились в атаку. Джаррод Боуэн атаковал по левому краю поля и навесил на Майкла Антонио, который выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в опрометчиво оставленные голкипером ворота. Мохаммед Кудус дважды подряд очень опасно бил, и голкипер с большим трудом реально спасал.

А вот с середины первого тайма леверкузенцы взяли ситуацию под контроль и грамотно сбивали атакующий порыв соперника. Дальше игра пошла без моментов. В концовке основного времени Жереми Фримпонг убежал к воротам и не попал в створ, а мог снимать все вопросы. И все же на 89-й минуте он добился успеха, раскачал в штрафной защитника и пробил с рикошетом в цель - 1:1.

«Байер» прошел «Вест Хэм» и дальше сыграет против «Ромы».