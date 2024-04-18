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«Байер» выстоял под атаками «Вест Хэма» и шагнул дальше

18 Апреля 2024 • 23:57 Комментировать (1)
Вест Хэм
1:1
Байер Л

После исторического чемпионства «Байер» проводил первый официальный матч - против «Вест Хэма» в еврокубках. Лондонцам нужно было отыгрывать два мяча, и они сразу бросились в атаку. Джаррод Боуэн атаковал по левому краю поля и навесил на Майкла Антонио, который выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в опрометчиво оставленные голкипером ворота. Мохаммед Кудус дважды подряд очень опасно бил, и голкипер с большим трудом реально спасал.

А вот с середины первого тайма леверкузенцы взяли ситуацию под контроль и грамотно сбивали атакующий порыв соперника. Дальше игра пошла без моментов. В концовке основного времени Жереми Фримпонг убежал к воротам и не попал в створ, а мог снимать все вопросы. И все же на 89-й минуте он добился успеха, раскачал в штрафной защитника и пробил с рикошетом в цель - 1:1.

«Байер» прошел «Вест Хэм» и дальше сыграет против «Ромы».

Протокол игры  
Вест Хэм1:1Байер Л
(1:0) Антонио Майкл13'  
  89'Фримпонг Жереми (1:1)
Фабьянски ЛукашЦоуфал Владимир  79' 84' (Джонсон Бен ( 84') Зума Курт  79'Агер Наиф 45' (Огбонна Анджело ( 45') Крессуэлл АаронАльварес Эдсон  90' 84' (Корне Максвелл ( 84') Соучек Томаш  85'Боуэн Джаррод  72'Уорд-Праус ДжеймсКудус МохаммедАнтонио Майкл  31'
Запасные: Ананг ДжозефИнгс ДэнниДивин МубамаОрфорд ЛьюисНайтбридж ДжейкобКейси КэланСаймон-Суайер Камарай
Коварж Матей  87'Коссуну Одилон  5' 29' (Тапсоба Эдмон ( 29') Та Джонатан  31'Инкапье ПьероСтанишич ЙосипГримальдо Алехандро 68' (Адли Амин ( 68'  90') Паласиос Эсекиэль  85'Джака ГранитТелла Нейтан 46' (Фримпонг Жереми ( 46') Вирц Флориан 87' (Андрих Роберт ( 87') Шик Патрик 46' (Бонифасе Виктор ( 46')
Запасные: Градецки ЛукашЛомб НикласПуэрта ГуставоХофманн ЙонасИзекор КенАртур I
18 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Байер

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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
19 Апреля 2024 в 00:06
Байер просто какой-то заговоренный)
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