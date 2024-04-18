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Клоппу остаётся только АПЛ: «Аталанта» с Миранчуком проиграла «Ливерпулю» и выбила его из Лиги Европы

18 Апреля 2024 • 23:53 Комментировать (2)
Аталанта
0:1
Ливерпуль

«Ливерпуль» в первом четвертьфинале Лиги Европы с «Аталантой» был бит на «Энфилде» с крупным счётом. Болельщики «красных» пережили ужасный вечер, но не всё ещё было потеряно. Как ни крути, предстояла ответная встреча в Италии. Понятно, что шансы «Ливерпуля» пройти в 1/2 финала смотрелись мизерными, однако всё решалось на футбольном поле.

Протокол игры  
Аталанта0:1Ливерпуль
  7'Салах Мохамед (0:1)
Муссо ХуанДжимсити БератХин Исак  43'Колашинац СеадДзаппакоста ДавидеРуджери МаттеоЭдерсон Хонорато 75' (Де Кетеларе Шарль ( 75') Де Рон МартенМиранчук Алексей 80' (Лукман Адемола ( 80') Копмейнерс Тëн  77'Скамакка Джанлука 75' (Пашалич Марио ( 75')
Запасные: Толой РафаэлБаккер МитчелХатебур ХансКарнесекки МаркоХольм ЭмильАдопо НдариРосси ФранческоДжованни БонфантиТуре Эль Билал
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент 72' (Гомес Джо ( 72') Конате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон Эндрю 80' (Даннс Джейден ( 80') Собослаи Доминик 67' (Эллиотт Харви ( 67') Макаллистер АлексисДжонс КёртисСалах Мохамед 67' (Нуньес Дарвин ( 67') Гакпо КодиДиас Луис  43' 66' (Жота Диогу ( 66')
Запасные: Эндо ВатаруКеллехер КаомхинЦимикас КостасКларк БоббиАдриан Сан-МигельКуанса ДжареллГравенберх Райан
18 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

Алексей Миранчук неделю назад выпустился на замену только в самой концовке. Теперь он появился с первых минут вместо де Кетеларе, чтобы выйти ближе к атаке в паре со Скамаккой. Ну и в оборону третьим центральным у бергамасков добавился Колашинац в ущерб Пашаличу. Гасперини понимал, что «Ливерпуль» давить будет.

У мерсисайдцев было больше изменений в стартовом составе по сравнению с первой встречей. Во-первых, в воротах не Келлехер, а недавно восстановившийся от травмы Алиссон. И дальше перестановки. Не Гомес, а Робертсон. Не Цимикас, а Александер-Арнольд. Не Эллиотт, Эндо и Нуньес, а Собослаи, Диас и Гакпо.

Трент появился в основе «Ливерпуля» после травмы впервые за два с лишним месяца и быстро заработал для гостей пенальти. Александер-Арнольд сделал подачу с правого фланга в руку Руджери. С одиннадцатиметрового Салах отличился в правый угол, тогда как Муссо двинулся в другую сторону (0:1, по сумме двух матчей 3:1).

Гакпо по левому полуфлангу выводил Диаса, но вратарь хозяев успел вовремя выдвинуться и не позволить сопернику пробить по воротам. Затем Собослаи приложился с подступов к штрафной площади в перчатки Муссо. Вскоре Собослаи на своей половине подарил мяч Миранчуку, который отдал передачу в офсайд Скамакке.

«Ливерпуль» стал поддавливаться фирменным прессингом «Аталанты». Копмейнерс сделал перехват в середине, после чего Миранчук обыграл стенку со Скамаккой, но неудачно обработал ответный пас. Алексей вообще браковал частенько. То передачу в аут отдаст, то слишком сильно навесит справа, хоть мяч и подхватит на дальнем фланге Копмейнерс.

Но старался Миранчук. Получил он возможность для удара из зоны левого инсайда и из-под Конате попал мимо правого угла. У гостей классную стеночку задумали Диас и Салах, однако де Рон здорово подкатился и прервал конфетку. Гасперини всё равно не понравилось, что до такого довели ситуацию его подопечные.

В общем, следующий гол могла забить любая команда. Салах выскочил один на один и чуть с правой стороны закинул парашют левее створа. Под конец первого тайма Копмейнерс отправил мяч в ворота гостей из положения «вне игры». В первой половине второго тайма ничего не изменилось, и Клопп принял решение освежить атаку тройной заменой.

Жота, Нуньес и Эллиотт обосновались на поле вместо Диаса, Салаха и Собослаи. Чуть поздней ещё замены прошли у обеих команд, в том числе Гасперини убрал с игры Миранчука. «Ливерпуль» владел мячом, но секундомер тикал, а острота у ворот бергамасков не наклёвывалась. Пошла уже доигровка матча.

Неопасно проиграв домашнюю встречу, «Аталанта» впервые проследовала в полуфинал ЛЕ. Есть надежда увидеть там в игре Алексея Миранчука. А «Ливерпуль» так и не выиграет Лигу Европы с Юргеном Клоппом. «Манчестер Сити» и «Арсенал» тоже на этой неделе вылетели из еврокубков, так что борьба за корону АПЛ обострится.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2) Все комментарии
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Alexs
19 Апреля 2024 в 00:09
Вонючий клоп вылетел из ЛЕ- вот и славно!
CELTIC FROST
19 Апреля 2024 в 00:02
Победили - молодцы, но по сумме встреч шансов не было никаких. Да уж, нынешнее атакующее трио у Ливерпуля - не чета тому, что было при Манэ (ушел в Баварию и , по сути, закончил карьеру) и Фирмино. А Салах, объективно, сдулся. Вот такова она - цена недооценки соперника и провала на своем поле. / Клоппа жаль, может пойти едва ли не по пути бесславного последнего сезона в Арсенале Венгера./ Вместе с тем, за Гасперини - радостно. На старости лет заслужил. Такая Аталанта может и выиграть ЛЕ.
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