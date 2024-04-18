Клоппу остаётся только АПЛ: «Аталанта» с Миранчуком проиграла «Ливерпулю» и выбила его из Лиги Европы

«Ливерпуль» в первом четвертьфинале Лиги Европы с «Аталантой» был бит на «Энфилде» с крупным счётом. Болельщики «красных» пережили ужасный вечер, но не всё ещё было потеряно. Как ни крути, предстояла ответная встреча в Италии. Понятно, что шансы «Ливерпуля» пройти в 1/2 финала смотрелись мизерными, однако всё решалось на футбольном поле.

Алексей Миранчук неделю назад выпустился на замену только в самой концовке. Теперь он появился с первых минут вместо де Кетеларе, чтобы выйти ближе к атаке в паре со Скамаккой. Ну и в оборону третьим центральным у бергамасков добавился Колашинац в ущерб Пашаличу. Гасперини понимал, что «Ливерпуль» давить будет.

У мерсисайдцев было больше изменений в стартовом составе по сравнению с первой встречей. Во-первых, в воротах не Келлехер, а недавно восстановившийся от травмы Алиссон. И дальше перестановки. Не Гомес, а Робертсон. Не Цимикас, а Александер-Арнольд. Не Эллиотт, Эндо и Нуньес, а Собослаи, Диас и Гакпо.

Трент появился в основе «Ливерпуля» после травмы впервые за два с лишним месяца и быстро заработал для гостей пенальти. Александер-Арнольд сделал подачу с правого фланга в руку Руджери. С одиннадцатиметрового Салах отличился в правый угол, тогда как Муссо двинулся в другую сторону (0:1, по сумме двух матчей 3:1).

Гакпо по левому полуфлангу выводил Диаса, но вратарь хозяев успел вовремя выдвинуться и не позволить сопернику пробить по воротам. Затем Собослаи приложился с подступов к штрафной площади в перчатки Муссо. Вскоре Собослаи на своей половине подарил мяч Миранчуку, который отдал передачу в офсайд Скамакке.

«Ливерпуль» стал поддавливаться фирменным прессингом «Аталанты». Копмейнерс сделал перехват в середине, после чего Миранчук обыграл стенку со Скамаккой, но неудачно обработал ответный пас. Алексей вообще браковал частенько. То передачу в аут отдаст, то слишком сильно навесит справа, хоть мяч и подхватит на дальнем фланге Копмейнерс.

Но старался Миранчук. Получил он возможность для удара из зоны левого инсайда и из-под Конате попал мимо правого угла. У гостей классную стеночку задумали Диас и Салах, однако де Рон здорово подкатился и прервал конфетку. Гасперини всё равно не понравилось, что до такого довели ситуацию его подопечные.

В общем, следующий гол могла забить любая команда. Салах выскочил один на один и чуть с правой стороны закинул парашют левее створа. Под конец первого тайма Копмейнерс отправил мяч в ворота гостей из положения «вне игры». В первой половине второго тайма ничего не изменилось, и Клопп принял решение освежить атаку тройной заменой.

Жота, Нуньес и Эллиотт обосновались на поле вместо Диаса, Салаха и Собослаи. Чуть поздней ещё замены прошли у обеих команд, в том числе Гасперини убрал с игры Миранчука. «Ливерпуль» владел мячом, но секундомер тикал, а острота у ворот бергамасков не наклёвывалась. Пошла уже доигровка матча.

Неопасно проиграв домашнюю встречу, «Аталанта» впервые проследовала в полуфинал ЛЕ. Есть надежда увидеть там в игре Алексея Миранчука. А «Ливерпуль» так и не выиграет Лигу Европы с Юргеном Клоппом. «Манчестер Сити» и «Арсенал» тоже на этой неделе вылетели из еврокубков, так что борьба за корону АПЛ обострится.

Кирилл Иванцов