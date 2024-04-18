Миранчук провёл 79 минут в игре «Аталанты» с «Ливерпулем»

Джан Пьеро Гасперини заменил в игре его «Аталанты» и английского «Ливерпуля» Алексея Миранчука, российского полузащитника бергамасков. Это случилось на 80-й минуте противостояния клубов в ответной игре четвертьфинала Лиге Европы.

Миранчук не отметился голами и голевыми передачами за матч, его команда к концу 90 минут уступает – 0:1. Тем не менее, «Аталанта» пока уверенно ведёт по сумме двух встреч – 3:1. Неделю назад клуб из Бергамо учинил сенсационный разгром «красным» в Англии со счётом 3:0.

Напомним, что следить за концовкой этого матча можно в текстовой трансляции от нашего портала.