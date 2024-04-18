На Украине во время трансляции фамилию Миранчука специально произносят иначе

В четверг «Аталанта» и «Ливерпуль» проводят ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. Команда Юргена Клоппа старается отыграться после поражения со счётом 0:3 в первом матче. В трансляции на украинском сервисе «Мегого» фамилию российского полузащитника Алексея Миранчука специально произносят по-другому. Вместо «Миранчук» комментатор произносит «Миранчак».

«Алексей Миранчак, или как там его – неважно», - сказал комментатор, говоря о моменте с участием россиянина.

Следить за матчем между «Аталантой» и «Ливерпулем» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.