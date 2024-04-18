Дибала удвоил преимущество «Ромы» в матче с «Миланом»

«Рома» забила два гола в ворота «Милана» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы за первые 22 минуты встречи. Сначала на 12-й минуте встречи очередным своим голом отметился Джанлука Манчини, защитник «Ромы». Спустя лишь 10 минут аргентинская звезда «Ромы» Пауло Дибала удвоил преимущество римлян на 22-й минуте игры.

По итогу двухматчевого противостояния лидерство «Ромы» выглядит уже более устрашающе – 3:0. Напомним, что в первом матче на «Сан-Сиро» «Рома» благодаря голу Манчини увезла минимальную победу.

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