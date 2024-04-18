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Фанат «Ромы» растрогал де Росси, но его слова о неизлечимой болезни оказались шуткой

18 Апреля 2024 • 22:26 Комментировать
Рома
2:1
Милан
1 2.80 X 3.45 2 2.45
2-й тайм

Необычная история из Италии. Фанат «Ромы» по имени Эдоардо позвонил в эфир Tele Radio Stereo и сказал, что неизлечимо болен. По его словам, в день финала Лиги Европы он едет в Швейцарию для эвтаназии. Эдоардо выразил желание, чтобы «Рома» выиграла второй по рангу клубный турнир континента.

Тренера «Ромы» Даниэле де Росси растрогала история Эдоардо. На пресс-конференции молодой тренер попросил найти этого болельщика.

Оказалось, что Эдоардо пошутил. Он действительно имеет хроническую болезнь, но она не смертельная, и ни о какой эвтаназии речь не идёт.

Объясняя свои действия, Эдоардо сказал, что он не ожидал, что его история вызовет такой интерес. По словам болельщика, он движется с юмором по жизни.  

Отметим, что в России эвтаназия законодательно запрещена статьёй 45 Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Даниэле Де Росси

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РОМА МИЛАН
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