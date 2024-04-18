«Ливерпуль» начал погоню за камбэком - Салах на седьмой минуте забил «Аталанте»

В четверг вечером «Аталанта» и «Ливерпуль» проводят ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. В первой игре бергамаски сотворили сенсацию, победив на «Энфилде» со счётом 3:0. Теперь команда Юргена Клопп старается совершить камбэк.

Уже в самом начале игры «Ливерпуль» заработал право на пенальти. Трент Александер-Арнольд делал пас с фланга к воротам, и мяч попал в отставленную руку Маттео Руджери. Это железобетонный одиннадцатиметровый. Звёздный форвард Мохамед Салах чётко реализовал пенальти, и на седьмой минуте счёт стал 0:1. Этот гол добавил уверенности «Ливерпулю».

Следить за матчем «Аталанта» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.