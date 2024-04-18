Александер-Арнольд вышел в старте «Ливерпуля» впервые с 10 февраля

Трент Александер-Арнольд вышел в старте «Ливерпуля» на матч с «Аталантой» в Лиге Европы. Эта игра проходит в Бергамо в рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги Европы.

Любопытно, что в последний раз до 19 апреля английский защитник выходил в основе своего клуба более двух месяцев назад – ещё 10 февраля. Тогда «красные» играли дома против «Бёрнли» в рамках Премьер-лиги, англичанин провёл на поле 45 минут, а после отправился лечиться от полученной травмы.

Текстовая трансляция игры «Аталанта» - «Ливерпуль» доступна на нашем портале. Игра началась в 22:00 по московскому времени!