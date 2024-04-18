Клопп: «Нам нечего терять»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Аталанты». В первой игре мерсисайдцы потерпели поражение со счётом 0:3.

«Мы не сделали себе одолжения в первом матче. Нам нужно просто попытаться выиграть матч, а там посмотрим. Нам придётся хорошо работать, ведь напротив нас будет обученная команда, умеющая отстаивать результат. Вероятно, это они и будут делать сегодня.

Нам нечего терять. Если мы вернёмся в борьбу, соперник может занервничать, чем мы можем воспользоваться.

Мы должны показать хороший футбол. Нам не обязательно забивать два гола в первые десять минут, но нам нельзя пропускать. Мы здесь, чтобы попытаться», - сказал Клопп в эфире TNT Sports.

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