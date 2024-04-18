Жиго и Обамеянг – в основе «Марселя» на ответную игру с «Бенфикой»

Во Франции вечером четверга «Марсель» будет принимать португальскую «Бенфику». Провансальская команда огласила свой состав на грядущий поединок:

Лопес, Мбемба, Балерди, Жиго, Согло, Ндиайе, Верету, Кондогбия, Арит, Унаи, Обамеянг.

Напомним, что в первом матче «Марсель» не смог даже вничью сыграть с португальским топ-клубом в Лиссабоне, уступив «орлам» со счётом 1:2. Вообще с формой во всех турнирах у провансальского клуба беда – «Марсель» проигрывает в последних пяти матчах во всех турнирах, начиная с первой декады марта.

Текстовая трансляция игры «Марсель» - «Бенфика» пройдёт на нашем портале.