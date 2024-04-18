Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Жиго и Обамеянг – в основе «Марселя» на ответную игру с «Бенфикой»

18 Апреля 2024 • 21:22 Комментировать
Марсель
0:0
Бенфика
1 2.40 X 3.50 2 2.90
1-й тайм

Во Франции вечером четверга «Марсель» будет принимать португальскую «Бенфику». Провансальская команда огласила свой состав на грядущий поединок:

Лопес, Мбемба, Балерди, Жиго, Согло, Ндиайе, Верету, Кондогбия, Арит, Унаи, Обамеянг.

Напомним, что в первом матче «Марсель» не смог даже вничью сыграть с португальским топ-клубом в Лиссабоне, уступив «орлам» со счётом 1:2. Вообще с формой во всех турнирах у провансальского клуба беда – «Марсель» проигрывает в последних пяти матчах во всех турнирах, начиная с первой декады марта.

Текстовая трансляция игры «Марсель» - «Бенфика» пройдёт на нашем портале.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель

Новости по матчу

Сегодня, 18 Апреля
13:21
Актуальная ставка и прогноз на матч Марсель — Бенфика Лиги Европы — 18 апреля 2024
17 Апреля
23:05
Ставка и прогноз на матч Марсель — Бенфика Лиги Европы — 18 апреля 2024
14:32
Шмидт рассказал, что необходимо «Бенфике» для выхода в полуфинал Лиги Европы
16 Апреля
23:14
Прогноз на точный счёт матча Марсель – Бенфика Лиги Европы – 18 апреля 2024
15 Апреля
21:34
«Марсель» - «Бенфика»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАРСЕЛЬ БЕНФИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов В «Барселоне» изменили решение по Хави
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
«Металлург» дома переиграл «Локомотив» в первом финальном матче плей-офф КХЛ Канарейкин: «Магнитка» прямо огня в полыня идет» Бывший нападающий «Металлурга» рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина Канарейкин назвал победителя Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14 мин
Рома Рома
Милан Милан
1
0
2.70 3.35 2.49
Видео
14 мин
Аталанта Аталанта
Ливерпуль Ливерпуль
0
1
4.90 4.30 1.58
Видео
14 мин
Вест Хэм Вест Хэм
Байер Л Байер Л
0
0
3.15 3.75 2.06
Видео
14 мин
Марсель Марсель
Бенфика Бенфика
0
0
2.30 3.55 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
22:11 · Лига Европы
«Ливерпуль» начал погоню за камбэком - Салах на седьмой минуте забил «Аталанте»
22:08 · Лига Европы
Александер-Арнольд вышел в старте «Ливерпуля» впервые с 10 февраля
22:06 · Лига Европы
Клопп: «Нам нечего терять»
21:30 · Лига Европы
«Аталанта» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:30 · Лига Европы
«Рома» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига Европы
«Вест Хэм» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:22 · Лига Европы
Жиго и Обамеянг – в основе «Марселя» на ответную игру с «Бенфикой»
21:08 · Лига Европы
«Рома» и «Милан» объявили стартовые составы команд на матч Лиги Европы
21:08 · Лига Европы
Алонсо выпустил Вирца и Шика в старте на матч с «Вест Хэмом»
21:03 · Лига Европы
«Ливерпуль» назвал состав на ответную битву Лиги Европы с «Аталантой»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Миранчук начнёт игру с «Ливерпулем» в старте
18:27 · Лига Европы
Титов – о матче Лиги Европы: «Ливерпуль» начнёт сразу же рисковать, постарается прижать «Аталанту»
14:49 · Лига Европы
Сёмин: «В ответном матче с «Аталантой» «Ливерпуль» может сделать чудо»
10:21 · Лига Европы
​Эксперты оценили шансы «Ливерпуля» на выход в 1/2 финала Лиги Европы
09:36 · Лига Европы
Клопп сравнил поражение от «Аталанты» с матчем против «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем