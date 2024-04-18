«Рома» и «Милан» объявили стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Тренерские штабы итальянских «Ромы» и «Милана» определились со стартовыми составами на ответный матч четвертьфинала Лиги Европы.

Напомним, что первая игра завершилась победой римлян со счётом 1:0. Единственный мяч забил Джанлука Манчини.

«Рома»: Свилар, Челик, Манчини, Смоллинг, Спинаццола, Бове, Паредес, Пеллегрини, Дибала, Лукаку, Эль-Шаарави.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Габбиа, Эрнандес, Беннасер, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Муса, Жиру.

К слову, встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Игру обслужит бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марциняком. Матч стартует в 22:00 мск.

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