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Алонсо выпустил Вирца и Шика в старте на матч с «Вест Хэмом»

18 Апреля 2024 • 21:08 Комментировать
Вест Хэм
0:0
Байер Л
1 3.70 X 3.90 2 1.90
1-й тайм

Вечером четверга, 18 апреля лондонский «Вест Хэм» в рамках ответной игры четвертьфинала Лиги Европы будет принимать леверкузенский «Байер». «Фармацевты» в статусе уже чемпионов Германии назвали свой стартовый сквад на игру:

Коварж, Та, Коссуну, Инкапье, Станишич, Гримальдо, Паласиос, Джака, Телла, Виртц, Шик.

Напомним, что в первом мачте «Байер» не испытал с «молотобойцами» особых проблем дома. Немцы забили в ворота «молотков» два безответных гола.

Текстовую трансляцию игры «Вест Хэма» и «Байера» проведёт наш портал. Стартуем, как и сама игра, в 22:00 по московскому времени!

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Евро-Футбол.Ру,
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ВЕСТ ХЭМ БАЙЕР Л
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