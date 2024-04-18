Алонсо выпустил Вирца и Шика в старте на матч с «Вест Хэмом»

Вечером четверга, 18 апреля лондонский «Вест Хэм» в рамках ответной игры четвертьфинала Лиги Европы будет принимать леверкузенский «Байер». «Фармацевты» в статусе уже чемпионов Германии назвали свой стартовый сквад на игру:

Коварж, Та, Коссуну, Инкапье, Станишич, Гримальдо, Паласиос, Джака, Телла, Виртц, Шик.

Напомним, что в первом мачте «Байер» не испытал с «молотобойцами» особых проблем дома. Немцы забили в ворота «молотков» два безответных гола.

Текстовую трансляцию игры «Вест Хэма» и «Байера» проведёт наш портал. Стартуем, как и сама игра, в 22:00 по московскому времени!