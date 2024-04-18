«Ливерпуль» назвал состав на ответную битву Лиги Европы с «Аталантой»

Вечером 18 апреля «Ливерпулю» предстоит сразиться в Бергамо с местной «Аталантой». Команды сойдутся в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги Европы УЕФА. В первом матче на прошлой неделе, напомним, мерсисайдцы потерпели полную катастрофу дома и пропустили от бергамасков три безответных мяча.

Состав «красных» выглядит следующим образом:

Алиссон, ван Дейк, Конате, Собослаи, Робертсон, Александер‑Арнольд, Джонс, Макалистер, Гакпо, Луис Диас, Салах.

Напомним, что «Ливерпуль» проиграл два последних официальных матча. После поражения от «Аталанты» в прошлый четверг в воскресенье подопечные Юргена Клоппа сенсационно проиграли «Кристал Пэлас» (0:1) дома в рамках АПЛ.

Текстовая трансляция игры будет проходить у нас на портале.