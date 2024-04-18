Титов – о матче Лиги Европы: «Ливерпуль» начнёт сразу же рисковать, постарается прижать «Аталанту»

Бывший игрок сборной России Егор Титов высказался о предстоящем ответном матче четвертьфинала Лиги Европы между «Аталантой» и «Ливерпулем».

Напомним, что в первой встрече итальянский клуб разгромил англичан на их поле со счётом 3:0.

«Думаю, команда Клоппа начнёт сразу же рисковать, постарается прижать «Аталанту» к ее воротам. Важен фактор гола. «Ливерпулю» надо сразу же забить, чтобы итальянский клуб потерял уверенность, затрясся», — цитирует прославленного футболиста издание «РБ Спорт».

Игра между коллективами запланирована на сегодня, 18 апреля. Матч состоится в Бергамо (Италия) и начнётся в 22:00 по московскому времени.