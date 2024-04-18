Сёмин: «В ответном матче с «Аталантой» «Ливерпуль» может сделать чудо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от ответной игры 1/4 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Ливерпулем».

Напомним, первая встреча, проходившая в Англии, завершилась уверенной победой гостей из Италии со счётом 3:0.

«Ливерпуль» в ответном матче с «Аталантой» может сделать чудо, иной раз так и происходит. С другой стороны, Гасперини — отличный тренер, который много внимания уделяет обороне», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Матч «Аталанта» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 18 апреля, в Италии. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.