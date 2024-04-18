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Сёмин: «В ответном матче с «Аталантой» «Ливерпуль» может сделать чудо»

18 Апреля 2024 • 14:49 Комментировать
Аталанта
...
Ливерпуль
1 4.40 X 4.50 2 1.65
Через 6 ч. 35 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от ответной игры 1/4 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Ливерпулем».

Напомним, первая встреча, проходившая в Англии, завершилась уверенной победой гостей из Италии со счётом 3:0.

«Ливерпуль» в ответном матче с «Аталантой» может сделать чудо, иной раз так и происходит. С другой стороны, Гасперини — отличный тренер, который много внимания уделяет обороне», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Матч «Аталанта» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 18 апреля, в Италии. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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АТАЛАНТА ЛИВЕРПУЛЬ
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