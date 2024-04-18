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Клопп сравнил поражение от «Аталанты» с матчем против «Барселоны»

18 Апреля 2024 • 09:36 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил недавнее поражение от «Аталанты» (0:3) в Лиге Европы с проигрышем «Барселоне» с аналогичным счетом в плей-офф Лиги чемпионов.

«Сходство этих матчей? Только в счете. В Барселоне мы хорошо сыграли, но уступили. Что касается матча с «Аталантой», то качество нашего футбола в этой встрече было намного хуже. И тогда мы проиграли в гостях, а сейчас – дома. В этом огромная разница», - передает слова немецкого наставника пресс-служба мерсисайдского гранда.

Ответный матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» состоится в Бергамо сегодня, 18 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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