Клопп сравнил поражение от «Аталанты» с матчем против «Барселоны»

«Сходство этих матчей? Только в счете. В Барселоне мы хорошо сыграли, но уступили. Что касается матча с «Аталантой», то качество нашего футбола в этой встрече было намного хуже. И тогда мы проиграли в гостях, а сейчас – дома. В этом огромная разница», - передает слова немецкого наставника пресс-служба мерсисайдского гранда.