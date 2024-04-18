Клопп: «Тяжело подходить к матчу, когда уступаешь 0:3»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об ответном матче против «Аталанты» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Первая встреча завершилась крупным поражением мерсисайдцев со счетом 0:3.
«Тяжело подходить к матчу, когда уступаешь 0:3. Предстоящий поединок будет еще тяжелее, ведь сопернику вообще можно не забивать. Если «Аталанта» пройдет дальше, то я поздравлю их с этим успехом. Если же нет, то произойдет что-то особенное», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба клуба.
Ответная встреча «Аталанты» и «Ливерпуля» состоится в Бергамо сегодня, 18 апреля, начало запланировано в 22:00 мск.
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