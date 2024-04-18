Клопп: «Тяжело подходить к матчу, когда уступаешь 0:3»

«Тяжело подходить к матчу, когда уступаешь 0:3. Предстоящий поединок будет еще тяжелее, ведь сопернику вообще можно не забивать. Если «Аталанта» пройдет дальше, то я поздравлю их с этим успехом. Если же нет, то произойдет что-то особенное», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба клуба.