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​Сакки: «Надеюсь, «Милан» сыграет лучше в ответном матче»

18 Апреля 2024 • 03:02 Комментировать
Рома
...
Милан
1 2.80 X 3.45 2 2.45
Через 17 ч. 58 мин.

Итальянскому «Милану» предстоит попробовать задержаться в Лиге Европы, команде Стефано Пиоли предстоит ответный матч с «Ромой» после поражения в первой игре со счётом 0:1. Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки поделился своими ожиданиями от предстоящей игры, он уверен в том, что «Милан» выступит в этом матче лучше, чем в предыдущем:

- «Милан» должен сыграть лучше, сделать то, что не сделал в первом матче. Я думаю, что матч станет интересным для зрителей, надеюсь, что «Милан» выступит как настоящая команда. А в первом матче «Рома» выиграла по заслугам, де Росси молодец, пока у него всё хорошо, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки

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РОМА МИЛАН
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