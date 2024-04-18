​Сакки: «Надеюсь, «Милан» сыграет лучше в ответном матче»

Итальянскому «Милану» предстоит попробовать задержаться в Лиге Европы, команде Стефано Пиоли предстоит ответный матч с «Ромой» после поражения в первой игре со счётом 0:1. Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки поделился своими ожиданиями от предстоящей игры, он уверен в том, что «Милан» выступит в этом матче лучше, чем в предыдущем:

- «Милан» должен сыграть лучше, сделать то, что не сделал в первом матче. Я думаю, что матч станет интересным для зрителей, надеюсь, что «Милан» выступит как настоящая команда. А в первом матче «Рома» выиграла по заслугам, де Росси молодец, пока у него всё хорошо, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.