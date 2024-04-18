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Лига Европы

​Леау: «Конечно, первый матч с «Ромой» разочаровал меня»

18 Апреля 2024 • 01:21 Комментировать
Милан
0:1
Рома

Итальянский «Милан» добрался до четвертьфинала Лиги Европы, но в первом матче проиграл «Роме» на своём поле с минимальным счётом - 0:1. Рафаэл Леау, по всеобщему мнению, провалил тот матч - и он не скрывает этого.

- Первый матч меня, конечно, разочаровал. Не получилось, хотя я пробовал. Я хотел показать больше. Есть матчи, в которых у тебя получается, есть в которых не получается, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Напомним, что португальский нападающий выступает за свой нынешний клуб с 2019 года. Ранее он защищал цвета французского «Лилля», а также поиграл в Лиссабоне за «Спортинг».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау

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