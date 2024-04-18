​Леау: «Мне не нравится, когда меня сравнивают с Дибалой»

Накануне ответного матча «Милана» с римской «Ромой» в четвертьфинале Лиги Европы португальского нападающего Леау спросили про соперничество с лидером «Ромы» - аргентинцем Пауло Дибалой. Леау ответил, что ему не по душе, когда журналисты пытаются провести такие параллели:

- Мне не нравятся такие сравнения. Дибала очень хорош, за его игрой приятно наблюдать, но он делает на поле другие вещи. Разные вещи. В современном футболе такое редкость. У нас с ним хорошие отношения, после первого матча мы даже общались, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года, Дибала в «Роме» с 2022 года.