​Леау: «Мы сыграем для всех нас, а не для Пиоли»

Итальянскому «Милану» предстоит ответный матч с «Ромой» в рамках четвертьфинала Лиги Европы, в первом матче римляне оказались сильнее, и сейчас в Италии к ответному матчу относятся как к решающему для Стефано Пиоли - есть уверенность в том, что если «Милан» не преуспеет в Лиге Европы, то с Пиоли будут расставаться. Но лидер команды Рафаэл Леау заявил, что он и его коллеги по команде будут играть не для Пиоли, а за весь клуб.

- Мы сыграем для всех нас. Для «Милана». Не конкретно для Пиоли. Если всё получится, то будут довольны все, - цитирует слова Леау pianetamian.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года.