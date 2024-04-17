Алиссон: «Аталанта» меня не удивила»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер признался, что не был удивлён игрой «Аталанты» на «Энфилде», несмотря на шокирующий итог матча (0:3).

Мерсисайдцы неожиданно крупно уступили на своём поле в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы против коллектива из Бергамо. Ответная встреча состоится 18 апреля.

«Я знаю эту команду со времён выступления в «Роме», поэтому я не был удивлён игрой «Аталанты». Они всегда были крепкими орешками. Очень физически сильная команда, против которой трудно играть.

«Аталанта» защищается один в один по всему полю – играя против такого соперника, ты должен быть готов усердно работать и много бегать, а иначе можно вообще не выходить на игру. В матче с нами они проделали фантастическую работу, но и мы были плохи», – цитирует Football Italia Алиссона.