Мойес: «Надеюсь, «Байер» выпил много пива»

В четверг «Вест Хэм» будет принимать «Байер» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В первой игре немецкая команда добилась победы на своём поле со счётом 2:0. Рулевой англичан Дэвид Мойес на пресс-конференции дал комментарий по поводу чемпионства «Байера». Как известно, на выходных леверкузенцы выиграли титул впервые в истории.

«Это фантастика, что они выиграли лигу. Им нужно как следует отпраздновать такой успех. Надеюсь, они выпили много пива нескольких немецких сортов», - сказал Мойес.

Отметим, что «Байер» выиграл титул Бундеслиги за пять туров до завершения сезона.