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Мойес: «Надеюсь, «Байер» выпил много пива»

17 Апреля 2024 • 17:18 Комментировать
Вест Хэм
...
Байер Л
1 3.70 X 3.90 2 1.90
18.04 22:00

В четверг «Вест Хэм» будет принимать «Байер» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В первой игре немецкая команда добилась победы на своём поле со счётом 2:0. Рулевой англичан Дэвид Мойес на пресс-конференции дал комментарий по поводу чемпионства «Байера». Как известно, на выходных леверкузенцы выиграли титул впервые в истории.

«Это фантастика, что они выиграли лигу. Им нужно как следует отпраздновать такой успех. Надеюсь, они выпили много пива нескольких немецких сортов», - сказал Мойес.

Отметим, что «Байер» выиграл титул Бундеслиги за пять туров до завершения сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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ВЕСТ ХЭМ БАЙЕР Л
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Сегодня, 17 Апреля
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17:15 · Лига Европы
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