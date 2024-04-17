Мойес высказался об ответном матче против «Байера»

Рулевой «Вест Хэма» Дэвид Мойес дал комментарий перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Байера». В первой игре «молотобойцы» проиграли 0:2, пропустив два гола в концовке.

«На прошлой неделе была большая игра, теперь нас ждёт ещё одна большая игра. На столь поздних стадиях матчи получаются захватывающими. Мы хотим попасть в финал, но для этого нужно преодолеть все этапы.

Никогда не знаешь, как пойдёт игра. Мы хорошо поработали в первом матче, но этого все равно оказалось недостаточно. Мы будем очень стараться завтра, как старались и на прошлой неделе», - сказал Мойес на пресс-конференции.