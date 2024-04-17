Мойес ответил на вопрос о своём будущем

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес ответил на вопрос, повлияет ли результат матча с «Байером» на его будущее.

«Я так не думаю. Этот матч не повлияет на моё решение. Давайте будем честными: не так давно мы думали о том, как бы избежать вылета из Премьер-лиги», - сказал Мойес на пресс-конференции.

В четверг «Вест Хэм» примет «Байер» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В первой игре немецкая команда победила на своём поле со счётом 2:0.

Действующий контракт Мойеса с «Вест Хэмом» рассчитан до завершения текущего сезона. Ранее шотландец говорил о том, что у него есть предложения от клуба по новому контракту.