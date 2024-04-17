Тренер Миранчука готов возглавить «Ливерпуль»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о возможном уходе в «Ливерпуль».

Напомним, действующий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет команду предстоящим летом.

— Конечно, я рад возможности получить работу в «Ливерпуле» вместо Клоппа, но сейчас я сосредоточен на предстоящей игре. Мы не можем отвлекаться на подобные истории, — приводит слова Гасперини журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 18 апреля «Аталанта» примет на своем поле «Ливерпуль» в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги Европы. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.

Первый поединок между командами завершился крупной победой «Аталанты» со счетом 3:0.