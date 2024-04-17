Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Тренер Миранчука готов возглавить «Ливерпуль»

17 Апреля 2024 • 15:23 Комментировать
Аталанта
...
Ливерпуль
1 4.40 X 4.50 2 1.65
18.04 22:00

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о возможном уходе в «Ливерпуль».

Напомним, действующий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет команду предстоящим летом.

— Конечно, я рад возможности получить работу в «Ливерпуле» вместо Клоппа, но сейчас я сосредоточен на предстоящей игре. Мы не можем отвлекаться на подобные истории, — приводит слова Гасперини журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 18 апреля «Аталанта» примет на своем поле «Ливерпуль» в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги Европы. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.

Первый поединок между командами завершился крупной победой «Аталанты» со счетом 3:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аталанта Джан Пьеро Гасперини Юрген Клопп ещё теги

Новости по матчу

16 Апреля
22:53
Прогноз на точный счёт матча Аталанта – Ливерпуль Лиги Европы – 18 апреля 2024
15 Апреля
21:26
«Аталанта» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle
11 Апреля
23:49
Миранчук сыграл на «Энфилде»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТАЛАНТА ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне «Бавария» выбрала нового тренера Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул Тарханов назвал четырёх тренеров, которые готовы принять «Спартак» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера»
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Леверкузен больше не Неверкузен: «Байер» круто урвал первое в истории чемпионство, поколотив «Вердер»
Спортивные новости
Канарейкин: Думаю, что «Рейнджерс» могут просто порвать «Вашингтон» Плющев оценил игру Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ Экс-тренер сборной России — об игре Овечкина: «Он прошёл кризис и сейчас делает для команды всё» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
15:23 · Лига Европы
Тренер Миранчука готов возглавить «Ливерпуль»
14:32 · Лига Европы
Шмидт рассказал, что необходимо «Бенфике» для выхода в полуфинал Лиги Европы
16 Апреля
10:51 · Италия. Серия А
«Милан» может уволить Пиоли до выходных - названо условие 1
13 Апреля
07:52 · Лига Европы
«Ливерпуль» повторил домашнее поражение с самой крупной разницей мячей
00:43 · Италия. Серия А
​Итальянский журналист: «Пиоли раз за разом совершает одни и те же ошибки»
12 Апреля
23:27 · Лига Европы
Директор «Аталанты» – о разгроме «Ливерпуля»: «Один из величайших моментов для нашего клуба»
16:40 · Лига Европы
Скамакка, прибивший «Ливерпуль», признан игроком недели в Лиге Европы
10:51 · Лига Европы
Аршавин призвал Миранчука порадоваться выходу на замену в матче с «Ливерпулем»
10:30 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Ливерпуля» назвал единственный плюс в разгроме от «Аталанты» со счётом 0:3 6
08:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» прервал потрясающую серию, проиграв дома «Аталанте»
03:46 · Лига Европы
​Рейндерс: «Пропущенный гол стал проблемой»
03:43 · Лига Европы
​«Байер» повторил рекорд нынешнего розыгрыша Лиги Европы
03:25 · Лига Европы
​Габбия: «Конечно, нам чуть горько»
03:13 · Лига Европы
​Адли: «В ответном матче хотим выступить совсем иначе»
03:00 · Лига Европы
​Калабрия: «Мы отреагировали, но этого было недостаточно»
Все новости
Рекомендуем