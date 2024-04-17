Шмидт рассказал, что необходимо «Бенфике» для выхода в полуфинал Лиги Европы

«Бенфике» придётся приложить максимум усилий для того, чтобы выйти в полуфинал Лиги Европы. Так считает главный тренер португальской команды Роджер Шмидт.

«Нам нужно играть на уровне, вдвое превышающем максимальный, чтобы пройти в следующий раунд», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, в первом поединке лиссабонцы дома вели 2:0, но в конце встречи пропустили мяч от Пьера-Эмерика Обамеянга. В итоге результат 2:1 оставляет «Марселю» хорошие шансы на выход в 1/2 финала. Ответный матч команды проведут 18 апреля во Франции.

В других четвертьфиналах сыграют «Аталанта» - «Ливерпуль» (первый матч - 3:0), «Рома» - «Милан» (1:0) и «Вест Хэм» - «Байер» (0:2).