«Ливерпуль» повторил домашнее поражение с самой крупной разницей мячей

В рамках ¼ финала Лиги Европы «Ливерпуль» на своем поле принимал «Аталанту». Встреча завершилась поражением подопечных Юргена Клоппа со счетом 0:3.

Таким образом, мерсисайдцы повторили домашнее поражение с самой крупной разницей мячей. Ранее английский гранд уступил на своем поле мадридскому «Реалу» в матчах Лиги чемпионов. «Красные» проигрывали мадридцам 2:5 и 0:3.

Ответный поединок между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоится 18 апреля в Италии.

Следующий матч команда Клоппа проведет против «Кристал Пэлас». Встреча состоится 14 апреля.

Легенда «Ливерпуля» назвал единственный плюс в разгроме от «Аталанты» со счётом 0:3