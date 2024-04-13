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Лига Европы

«Ливерпуль» повторил домашнее поражение с самой крупной разницей мячей

13 Апреля 2024 • 07:52 Комментировать

В рамках ¼ финала Лиги Европы «Ливерпуль» на своем поле принимал «Аталанту». Встреча завершилась поражением подопечных Юргена Клоппа со счетом 0:3.

Таким образом, мерсисайдцы повторили домашнее поражение с самой крупной разницей мячей. Ранее английский гранд уступил на своем поле мадридскому «Реалу» в матчах Лиги чемпионов. «Красные» проигрывали мадридцам 2:5 и 0:3.

Ответный поединок между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоится 18 апреля в Италии.

Следующий матч команда Клоппа проведет против «Кристал Пэлас». Встреча состоится 14 апреля.

Легенда «Ливерпуля» назвал единственный плюс в разгроме от «Аталанты» со счётом 0:3

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Ливерпуль Аталанта
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