​Рейндерс: «Пропущенный гол стал проблемой»

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Милан» проиграл в домашних условиях «Роме». Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс прокомментировал прошедший матч, он считает, что пропущенный с углового гол стал главной проблемой, после которой «Милан» не смог отыграться.

- Главной проблемой стал пропущенный гол. Мы должны были идти вперёд и создавать давление. Нам надо делать это теперь и в ответном матче. Я много бил по воротам, но их вратарь работал отлично, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.

Ответный матч пройдёт через неделю, в следующий четверг.