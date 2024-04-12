Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​«Байер» повторил рекорд нынешнего розыгрыша Лиги Европы

12 Апреля 2024 • 03:43 Комментировать
Байер Л
2:0
Вест Хэм

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги Европы, леверкузенский «Байер» обыграл в первом матче лондонский «Вест Хэм», забив два мяча в последние десять минут игры.

Это стало закономерным итогом натиска, который осуществлял «Байер» весь матч - футболисты немецкого клуба 33 раза пробили по воротам соперника, что стало повторением рекорда нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

Любопытно, что предыдущее достижение также было установлено «Байером», но это было в матче против азербайджанского «Карабаха».

Ответный матч пройдёт через неделю, в следующий четверг.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Байер

Новости по матчу

Сегодня, 12 Апреля
02:02
Бонифасе: Здорово вернуться и сразу забить
01:55
Алонсо: Матч с «Вест Хэмом» был непростым
00:35
Мойес: Мы находимся не совсем на уровне «Байера»
00:28
Джака: У «Байера» есть страсть к игре
11 Апреля
23:53
«Байер» в концовке дожал «Вест Хэм» Дэвида Мойеса, приехавший оборонять нули
21:29
«Байер» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
13:54
Ставка и прогноз на матч Байер — Вест Хэм Лиги Европы — 11 апреля 2024
02:11
Байер - Вест Хэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
10 Апреля
22:08
Бесплатная ставка и прогноз на матч Байер — Вест Хэм Лиги Европы — 11 апреля 2024
18:44
Бонифасе близок к камбэку в старт «Байера» спустя четыре месяца
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Хвичу хочет купить европейский суперклуб Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Киммих договорился с английским топ-клубом Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн «Реал» нацелился на нового вратаря Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед стартом 1/4 финала - «Реал» на втором месте Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
Хет-трик Зернова принёс «Металлургу» третью победу в серии плей-офф КХЛ над «Автомобилистом» Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Объявлена дата начала следующего сезона КХЛ Селиваненко высказался о поведении Медведева в матче с Хачановым Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Рома Рома
0
1
1.82 3.60 4.80
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Аталанта Аталанта
0
3
1.33 5.80 9.00
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Вест Хэм Вест Хэм
2
0
1.42 4.90 7.70
Видео
Окончен
Бенфика Бенфика
Марсель Марсель
2
1
1.85 3.85 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Апреля
03:46 · Лига Европы
​Рейндерс: «Пропущенный гол стал проблемой»
03:43 · Лига Европы
​«Байер» повторил рекорд нынешнего розыгрыша Лиги Европы
03:25 · Лига Европы
​Габбия: «Конечно, нам чуть горько»
03:13 · Лига Европы
​Адли: «В ответном матче хотим выступить совсем иначе»
03:00 · Лига Европы
​Калабрия: «Мы отреагировали, но этого было недостаточно»
02:08 · Лига Европы
Защитник «Аталанты» Хиен: Знали, что будет сложно против одной из лучших команд мира
02:02 · Лига Европы
Бонифасе: Здорово вернуться и сразу забить
01:55 · Лига Европы
Алонсо: Матч с «Вест Хэмом» был непростым
01:51 · Лига Европы
Смоллинг – после победы над «Миланом»: Всё еще впереди
01:46 · Лига Европы
Манчини: Мы победили «Милан», но впереди ещё ответная игра
01:42 · Лига Европы
​Пиоли: «Предпочитаю говорить о футболе, не о судействе»
01:38 · Лига Европы
Калабрия: «Милан» теперь находится в невыгодном положении
01:33 · Лига Европы
Гасперини – о победе над «Ливерпулем»: Экстраординарный вечер
01:22 · Лига Европы
Защитник «Аталанты» Джимсити: Идеальная игра в исполнении всей команды
01:17 · Лига Европы
Клопп ответил, сможет ли «Ливерпуль» отыграться в ответной игре с «Аталантой»
Все новости
Рекомендуем