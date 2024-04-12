​«Байер» повторил рекорд нынешнего розыгрыша Лиги Европы

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги Европы, леверкузенский «Байер» обыграл в первом матче лондонский «Вест Хэм», забив два мяча в последние десять минут игры.

Это стало закономерным итогом натиска, который осуществлял «Байер» весь матч - футболисты немецкого клуба 33 раза пробили по воротам соперника, что стало повторением рекорда нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

Любопытно, что предыдущее достижение также было установлено «Байером», но это было в матче против азербайджанского «Карабаха».

Ответный матч пройдёт через неделю, в следующий четверг.