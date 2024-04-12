​Габбия: «Конечно, нам чуть горько»

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Милан» проиграл в домашних условиях «Роме». Защитник «Милана» Маттео Габбия признал, что домашнее поражение оставило чувство горечи во рту. Но он призвал партнёров по команде верить в то, что можно будет переломить неприятную ситуацию.

- Конечно, поражение вызывает горечь во рту. Но надо оставаться сконцентрированными, это был лишь первый матч. Мы прибавили во втором тайме, но этого было недостаточно. В ответном матче постараемся представить лучшую версию «Милана», - цитирует слова Габбии pianetamilan.it.

Ответный матч пройдёт через неделю, в следующий четверг.