​Адли: «В ответном матче хотим выступить совсем иначе»

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Милан» проиграл в домашних условиях «Роме». Французский полузащитник «Милана» Ясин Адли прокомментировал итоги игры, он заверил, что в ответном матче его команда сыграет совсем иначе.

- Во втором тайме мы попробовали усилить давление, даже ценой риска открыться в обороне. Были моменты, но не было гола. В первом тайме не хватало агрессии на поле. Думаю, что в ответном матче мы сможем выступить куда удачнее, - цитирует слова Калабрии pianetamilan.it.

Ответный матч пройдёт через неделю, в следующий четверг.