​Калабрия: «Мы отреагировали, но этого было недостаточно»

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Милан» проиграл в домашних условиях «Роме». Итоги матча прокомментировал капитан «Милана» Давиде Калабрия. Он считает, что клуб отреагировал на пропущенный в первом тайме мяч, но этого было недостаточно.

- Сопернику надо отдать должное, он создал нам сложности. У них очень сильные игроки в нападении. Наша игра как-то не пошла. Отреагировали во втором тайме, но когда отстаёшь, все сложнее. Ждём ответный матч, - цитирует слова Калабрии pianetamilan.it.

Ответный матч пройдёт через неделю, в следующий четверг.