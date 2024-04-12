Бонифасе: Здорово вернуться и сразу забить

Форвард «Байера» Виктор Бонифасе дал свой комментарий после победы своей команды над «Вест Хэмом».

Напомним, встреча прошла в рамках 1/4 финала Лиги Европы и завершилась победой леверкузенского клуба со счётом 2:0, Бонифасе появился на поле на 76-й минуте и спустя шесть минут отметился забитым мячом.

- Конечно, здорово вернуться на поле и сразу забить. Сегодня мы провели хорошую игру и в итоге одержали заслуженную победу. Что сказал Алонсо перед моим появлением на поле? Я не буду вам это говорить, это будет не совсем правильно, - сказал Бонифасе в интервью журналистам.