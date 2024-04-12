Алонсо: Матч с «Вест Хэмом» был непростым

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо по окончании первой четвертьфинальной игры Лиги Европы с «Вест Хэмом» пообщался с журналистами.

- Мы довольны сегодняшним результатом, хотя матч был непростым. Соперник глубоко оборонялся и имел много игроков вблизи своей штрафной. Мы ждали своего момента – и он, хоть и поздно, настал. Каждый из наших игроков должный быть готов выйти на поле, и сегодня вы могли это увидеть, - сказал испанский специалист.

В первом матче 1/4 финала «Байер» одолел «Вест Хэм» со счётом 2:0. Ответный поединок пройдёт в Лондоне 18 апреля.