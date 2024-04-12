Смоллинг – после победы над «Миланом»: Всё еще впереди

Защитник столичной «Ромы» Крис Смоллинг дал свой комментарий после победы над «Миланом» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Матч завершился победой «Ромы» со счётом 1:0, 18 апреля состоится ответный матч, который пройдёт в Риме.

- Это отличная победа. Мы чувствовали эту веру, эту уверенность с самого начала. Но мы только на половине пути, всё еще впереди.

Я доволен своей игрой, я долгое время не играл из-за травмы, и здорово было вернуться. Горжусь сегодняшним вечером, мне понравилась игра.

Смоллинг в текущем сезоне провёл за «Рому» всего семь матчей, не отметившись результативными действиями.