Манчини: Мы победили «Милан», но впереди ещё ответная игра

Защитник столичной «Ромы» Джанлука Манчини высказался после победы над «Миланом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча завершилась минимальной победой «волков» со счётом 1:0. Ответная игра пройдёт 18 апреля в Риме.

- Сегодня мы победили, но впереди ещё одна игра, ничего не решено. Мы хорошо играли в обороне, все были сосредоточены. «Рома» контролировала мяч, а «Милан» был этим недоволен, ведь они привыкли быть с мячом, - сказал Манчини в интервью BeinSports.

Манчини в текущем сезоне Лиги Европы провёл девять матчей, в которых смог забить два мяча.