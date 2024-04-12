​Пиоли: «Предпочитаю говорить о футболе, не о судействе»

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Милан» проиграл в домашних условиях «Роме», пропустив гол ещё в первом тайме. После матча наставника «Милана» Стефано Пиоли спросили, как от оценивает судейство, ведь на последних секундах игры «Милан» претендовал на пенальти, но не получил его.

- Мне больше нравится говорить о футболе, чем о судействе. Но, как мне кажется, офсайд, приведший к угловому и голу в наши ворота, был. Абрахам хотел ударить мяч головой, но ударил рукой, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Ответный матч пройдёт через неделю, в следующий четверг.