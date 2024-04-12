Калабрия: «Милан» теперь находится в невыгодном положении

Защитник «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал результат первого четвертьфинального матча Лиги Европы против «Ромы».

Напомним, игра завершилась минимальной победой римского клуба со счётом 1:0. Ответный матч пройдёт 18 апреля.

- Мы играли против сильной команды, они создали нам много проблем в первой половине встречи. У «Ромы» отличные игроки. Соперник был хорош в обороне и сдерживал наши атаки. К сожалению, мы не смогли реализовать свои моменты. После этого поражения «Милан» находится в невыгодном положении, но у нас впереди ответный матч, - цитирует Калабрию Rai Sport.