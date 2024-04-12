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Лига Европы

Де Росси высказался о победе над «Миланом» в Лиге Европы

12 Апреля 2024 • 01:10 Комментировать
Милан
0:1
Рома

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси высказался после первого четвертьфинального матча Лиги Европы с «Миланом».

Напомним, встреча завершилась победой римского клуба со счётом 1:0, ответная игра пройдет через неделю.

- У «Милана» слева хорошие игроки, благодаря которым у них получалось доминировать в последнее время, поэтому сегодня нужно было правильно внести изменения. Обычно у нас на том фланге Пауло Дибала, но иногда Кристанте тоже помогает. Перед матчем я сказал всем своим игрокам, что верю в них.

Победа 1:0 - хорошее преимущество, но правило выездного гола сейчас не применяется, поэтому, поскольку наши команды знакомы друг с другом по Серии А, ответная игра может оказаться не такой разительной, как при встрече с зарубежной командой, - приводит слова де Росси Football Italia.


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