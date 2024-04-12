​Пиоли сохраняет оптимизм

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Милан» проиграл в домашних условиях «Роме», пропустив гол ещё в первом тайме. Несмотря на это, наставник «Милана» Стефано Пиоли считает, что у его команды есть шансы пробиться в полуфинал, несмотря на неудачу в первой игре.

- В первом тайме у нас были сложности, мы должны были действовать смелее, особенно без мяча. Пропустили с углового. Думаю, что мы заслуживали ничью, а впереди есть ещё матч, есть время расставить всё по местам. Я верю, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Ответный матч пройдёт через неделю, в следующий четверг.