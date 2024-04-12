Мойес: Мы находимся не совсем на уровне «Байера»

Рулевой «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал выездную игру против «Байера» в четвертьфинале Лиги Европы.

Встреча прошла в четверг, 11 апреля и завершилась победой леверкузенского клуба со счётом 2:0, оба мяча команда Хаби Алонсо забила во второй половине матча. Ответная игра состоится в Лондоне 18 апреля.

- «Байер» проделал отличную работу. Мы играли против команды уровня Лиги чемпионов, мы не совсем на том уровне. У нас есть немного шансов в ответной игре. У «Байера» действительно отличная команда, - сказал специалист на пресс-конференции по окончании матча.