Джака: У «Байера» есть страсть к игре

Полузащитник «Байера» Гранит Джака дал свой комментарий о победе над «Вест Хэмом» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Встреча прошла в Леверкузене и завершилась победой команды Хаби Алонсо со счётом 2:0, оба мяча были забиты во втором тайме.

- Еще до начала матча мы знали, что «Вест Хэм» будет глубоко обороняться, но мы показали, что у нас есть качества, чтобы вскрывать такую защиту. У «Байера» есть страсть к игре, уверенность в себе, способность забивать голы, - сказал Джака в интервью журналистам.

Ответная игра пройдёт в Лондоне через неделю, 18 апреля, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.